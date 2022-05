Work-around voor Xbox-cloudgaming op Windows 10-pc's werkt niet meer

De work-around om Xbox-cloudgames op Windows 10-pc's te spelen, werkt door een aanpassing van Microsoft niet meer. De work-around werkte met een testversie van de streaming-app bedoeld voor Xbox-devkits.

Verschillende gebruikers melden op reddit dat de work-around niet meer werkt. Dat zou komen door een aanpassing van de offering id. Voor zover bekend is er nog geen nieuwe methode gevonden om Xbox-cloudgaming weer werkend te krijgen via de app op Windows 10-pc's. Het streamen van games vanaf een Xbox-console naar een pc, werkt volgens gebruikers nog wel.

Vorige week bleek dat het mogelijk was om Xbox-cloudgames op een Windows 10-pc te spelen. Daarvoor moest een app geïnstalleerd worden die eigenlijk bedoeld is voor Xbox-devkits. De app vroeg vervolgens om een offering id, en door XGPUBeta in te vullen, kon toegang gekregen worden tot de streamingdienst. Vermoedelijk heeft Microsoft die code aangepast.

Xbox-cloudgaming is sinds vorig jaar beschikbaar op Android-apparaten. Om er gebruik van te maken, moeten gebruikers een Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatschap hebben. Microsoft werkt ook aan een Windows 10-app voor de dienst, maar wanneer die officieel uitkomt, is nog niet bekend. Microsoft wil de dienst ook naar iOS en iPadOS brengen, maar Apple blokkeert dat. Mogelijk gaat dat op den duur wel werken via een webinterface.