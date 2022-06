Screenshots tonen webinterface Microsoft xCloud voor Windows 10, iOS en iPadOS

Er zijn screenshots verschenen van wat de webinterface zou zijn van Microsofts dienst voor cloudgaming. Die webinterface moet gaan werken onder Windows 10, iOS en iPadOS. Microsoft wil de toegang tot gamestreaming via browsers vanaf dit voorjaar testen.

De screenshots tonen het label 'Cloud Gaming BETA'. Games werken full screen, claimt The Verge. In het menu staan aan te raden games, recent gespeelde games en games die beschikbaar zijn via Game Pass Ultimate. Het gaat om een interne test voor medewerkers van Microsoft, zo merkte de site op. Een publieke bèta is er nog niet.

Die moet er dit voorjaar komen, zei Microsoft eerder al. De stap is nodig, omdat Apple geen apps die games kunnen streamen vanuit de cloud, toestaat in de App Store. Alleen games die gebruikers op eigen consoles hebben draaien, zijn toegestaan. Gebruikers van een iPhone of iPad kunnen via de browser de dienst benaderen.

Bovendien komt de webtoegang als onderdeel van de Xbox-app naar Windows 10. De huidige bèta van de webversie werkt alleen op browsers die op Chromium zijn gebaseerd, zoals Google Chrome en Microsofts eigen Edge-browser. Het is niet bekend of dat bij een definitieve release ook zo zal zijn.

Sinds vorig jaar biedt Microsoft gamestreaming aan via zijn Game Pass Ultimate-abonnement. Momenteel werkt dat alleen met Android-apparaten. De dienst heette tijdens de testfase Project xCloud, maar sinds de release is er geen specifieke naam meer en spreekt Microsoft enkel over cloudgaming.