'Samsung werkt aan Xcover-smartphone met klein scherm en verwisselbare accu'

Samsung werkt volgens een nieuw gerucht aan een volgende Xcover-smartphone. Het toestel heeft een klein scherm. De telefoon zou vooralsnog alleen uitkomen voor de zakelijke markt en niet als smartphone voor consumenten.

De Xcover 5 heeft volgens WinFuture een 5,3"-lcd met een verhouding van 20:9 en een resolutie van 1600x720 pixels. Dat komt uit op een scherm van 12,3x5,5cm, waarmee het een van de kleinste schermen op de smartphonemarkt zou zijn. Ter vergelijking: de iPhone 12 mini heeft een 5,4"-scherm van 12,5x5,8cm. Samsung maakt al jaren geen reguliere smartphones meer met zulke kleine schermen.

Het toestel zou een Exynos 850-soc krijgen. Dat is een soc met een 4G-modem en vier processorkernen die tot 2GHz gaan. Volgens WinFuture prikt Samsung daar een werkgeheugen ter grootte van 4GB bij, terwijl de uitbreidbare opslag 64GB zou bedragen.

De telefoon heeft verder een verwisselbare accu met een capaciteit van 3000mAh. Dat is ondergemiddeld voor een moderne smartphone, maar het is wel fors groter dan de accu die in de iPhone 12 mini zit. De accu is op te laden met 15W. De behuizing is stof- en waterdicht met een ip68-certificering. Ook zit er een feature in om te dienen als mobiele betaalautomaat. De telefoon is dan ook gericht op de zakelijke markt en niet voor consumenten.

Samsung maakt al jaren telefoons in zijn Xcover-lijn van stevige smartphones. De recentste zijn de Xcover Pro en FieldPro van begin vorig jaar. Wanneer het nieuwe model uitkomt, is nog onbekend. Volgens WinFuture gaat het toestel minder dan driehonderd euro kosten. Foto's of renders van het apparaat zijn er nog niet.