Samsung introduceert robuuste Galaxy XCover 7 en Tab Active5

Samsung heeft de Galaxy XCover 7 aangekondigd, een robuuste smartphone die net als zijn voorganger een vervangbare accu heeft en is bestemd voor zakelijk gebruik. Ook de Tab Active5 is bestemd voor zakelijk gebruik en heeft een vervangbare accu.

De Xcover7 deelt veel specificaties met de XCover 6 Pro en heeft eveneens een 6,6"-scherm met een fhd+-resolutie. Samsung zegt niet wat de resolutie exact is; bij de XCover 6 Pro was dit een resolutie van 2400x1080 pixels. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 60Hz. De smartphone krijgt een vervangbare 4050mAh-accu en heeft een niet nader genoemde 6nm-octacore-processor. Het geheugen is 6GB en de opslag is 128GB, dit is uit te breiden met een microSD-kaartje.

De telefoon heeft aan de achterkant een enkele 50-megapixelcamera en aan de voorzijde een 5-megapixelcamera. De telefoon is zoals alle XCover-modellen robuust en heeft bijvoorbeeld IP68- en MIL-STD-810H-certificeringen voor stof-, water- en valbestendigheid. Samsung geeft het scherm ook Gorilla Glass Victus+ van Corning. De smartphone komt met Android 14, 5G en Wi-Fi 5. De telefoon meet 169,0x80,1x10,2mm en heeft een gewicht van 240 gram. De smartphone is per direct beschikbaar en kost 359 euro.

De Tab Active5-tablet krijgt een 8,0"-scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Dit apparaat heeft een 5nm-octacoreprocessor en kan met 6GB geheugen en 128GB opslag worden uitgerust, of met 8GB geheugen en 256GB opslag. Ook hier is de opslag uit te breiden met microSD-kaart en is de 5050mAh-accu vervangbaar.

Aan de voorkant heeft de tablet een 5-megapixelsensor, aan de achterkant is een 13-megapixelcamera. De tablet heeft dezelfde IP- en MIL-certificeringen als de smartphone, en heeft Gorilla Glass 5. De tablet komt met stylus, Android 14, 5G en Wi-Fi 6. De tablet heeft afmetingen van 126,8x213,8x10,1mm en weegt 433 gram. De tablet is ook per direct te koop en kost 579 euro.

Gebruikers kunnen de aanraakgevoeligheid van beide apparaten aanpassen, zodat ze ook met handschoenen gebruikt kunnen worden. Daarnaast beschikken beide apparaten aan pogo-aansluitingen, waarmee ze zijn op te laden met docks.