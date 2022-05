Samsung brengt valbestendige 8"-tablet uit voor 489 euro

Samsung brengt de Galaxy Tab Active3 uit, een waterbestendige Android-tablet van 8" met een hoes die het apparaat ook valbestendig maakt. De tablet heeft een verwisselbare accu en krijgt vier jaar beveiligingsupdates.

De Samsung Galaxy Tab Active3 beschikt over een 8"-lcd met een resolutie van 1920x1200 pixels. In de tablet zitten een Exynos 9810-soc, 4GB ram en 64 of 128GB flashopslag. Het geheugen is uit te breiden met een microSD-kaartje en de tablet heeft optioneel een 4G-modem en plek voor een simkaart. De genoemde prijs van 489 euro is vermoedelijk voor de 64GB-versie zonder 4G.

Samsung levert de tablet met een hoes en dat maakt de Tab Active3 volgens de fabrikant bestand tegen vallen van een hoogte tot anderhalve meter. De tablet is water- en stofdicht volgens de IP68-specificatie. Dat betekent dat het apparaat tot dertig minuten ondergedompeld kan worden tot een diepte van 1,5 meter. In de hoes is ook plek voor een S Pen-stylus.

De tablet heeft afmetingen van 126,8x213,8x9,9mm en weegt zo'n 430 gram. De 5050mAh-accu is door de gebruiker te verwisselen, aldus Samsung. Het apparaat heeft een USB-C-aansluiting en ook een Pogo pin-connector. Beiden kunnen gebruikt worden om de tablet op te laden.

Samsung mikt met de Galaxy Tab Active3 op de zakelijke markt. Het apparaat is beschikbaar als een zogenaamde Enterprise Edition. Daarbij garandeert Samsung dat de tablet twee jaar lang op de markt beschikbaar is en dat er vier jaar lang beveiligingsupdates voor uitkomen. Over Android-upgrades geeft de fabrikant geen garantie. De tablet wordt geleverd met Android 10.