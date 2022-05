Acer introduceert valbestendige 14"-laptop gericht op consumenten

Acer introduceert een 14"-laptop in zijn Enduro-serie van verstevigde producten. De Enduro Urban N3 overleeft volgens de fabrikant vallen van een hoogte tot 122cm en is afgedicht tegen stof en vocht. De laptop verschijnt in het derde kwartaal.

De Enduro Urban N3-laptop weegt 1,85kg en is 2,2cm dik. Volgens Acer is de laptop met zijn MIL-STD 810H-certificering bestand tegen vallen van een hoogte van maximaal 122 centimeter. De poorten aan de zijkant zijn afgedekt om zo stof en zand buiten te houden. Ook heeft de laptop een IP53-certificering, die aangeeft dat het apparaat bestand is tegen 'enige waterstralen'.

Alle hoeken zijn voorzien van schokabsorberende bumpers en Acer heeft de laptop naar eigen zeggen voorzien van een Aquafan; een waterbestendige ventilator en een drainagesysteem om water af te voeren dat per ongeluk in de laptop terecht is gekomen.

Acer voorziet de Enduro Urban N3 van Intel Tiger Lake-processors, een optionele MX330-gpu, een ssd van maximaal 1TB en tot aan 32GB DDR4-werkgeheugen. Het 14"-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een helderheid van 450cd/m².

Volgens Acer komt de Enduro Urban N3-laptop in het derde kwartaal uit in Nederland en België. Welke configuraties er verschijnen is nog niet bekend. In Nederland is de prijs minimaal 899 euro en in België is dat 999 euro.

Acer Enduro Urban T1-tablet

Er komt ook een 10"-tablet in de Enduro Urban-serie; de T1. Die heeft een vergelijkbaar ontwerp als de laptop en een scherm voorzien van Gorilla Glass. De tablet weegt 595 gram en is 9,8mm dik. He scherm heeft een resolutie van 1920x1200 pixels en een helderheid van 450cd/m². Aan de voorkant zit een 2-megapixelcamera en aan de achterkant een 5-megapixelexemplaar. De tablet draait op Android 10 Go Edition. Wanneer de Enduro Urban T1-tablet naar de Benelux komt, is nog niet bekend.

Vorig jaar introduceerde Acer al de Enduro N7- en N3-laptops en Enduro T1-tablet. Dat zijn producten die gericht zijn op de zakelijke markt, bijvoorbeeld voor gebruik op bouwplaatsen. De nieuwe Urban-varianten zijn gericht op consumenten en hebben een ander uiterlijk.