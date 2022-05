Genshin Impact krijgt PlayStation 5-versie op 28 april

Actie-rpg Genshin Impact krijgt op 28 april een grote update. Versie 1.5 heeft de titel Beneath the Light of Jadeite en voegt onder andere nieuwe vijanden toe. Op hetzelfde moment verschijnt er een PS5-versie van het spel, met betere textures en snellere laadtijden.

Eind vorig jaar verscheen er al een update voor Genshin Impact waardoor de game op de PlayStation 5 met 60fps gespeeld kan worden, maar dat ging nog altijd om de PS4-versie. Met de nieuwe update, die eind april verschijnt, komt er een native PlayStation 5-versie van het spel beschikbaar. Die draait in een 4k-resolutie, krijgt verbeterde textures en snellere laadtijden, zegt Sony.

Genshin Impact is een gratis openwereld-actie-rpg, die beschikbaar is voor de PlayStation 4 en 5, pc's, Android en iOS. Er is ook een Switch-versie in de maak, maar het is nog niet bekend wanneer die verschijnt. De game van de Chinese ontwikkelaar miHoYo doet vanwege het gebruik van cel shaded graphics denken aan Nintendo's The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

De game is gratis te spelen, maar bevat in-gameaankopen. Daarmee zijn betere vechters, wapens en items te verkrijgen. Het is niet nodig om die te kopen om progressie te maken en het betreft grotendeels een singleplayergame. Er is wel een co-opmodus waarin tot vier spelers samen kunnen spelen.

Desondanks levert het spel veel geld op. In de eerste twee weken na de release haalde de ontwikkelaar al honderd miljoen dollar binnen volgens analisten. Volgens SensorTower is dat in minder dan een half jaar tijd opgelopen tot meer dan een miljard dollar voor enkel de mobiele versie. Volgens schattingen van Screenrant heeft de game op alle platforms bij elkaar zo'n 40 miljoen spelers.