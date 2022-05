'Actie-rpg Genshin Impact heeft in twee weken 100 miljoen dollar opgeleverd'

De free-to-play-rpg Genshin Impact heeft volgens analisten binnen twee weken na de release 100 miljoen dollar aan omzet opgeleverd. Het spel is gemaakt door de Chinese ontwikkelaar miHoYo en is wereldwijd beschikbaar op verschillende platforms.

Volgens game-analist Daniel Ahmad van Niko Partners heeft Genshin Impact in minder dan twee weken tijd 100 miljoen dollar aan omzet behaald. De free-to-playgame is volgens de analist met name populair in China, Japan, Zuid-Korea en in de Verenigde Staten. De game is gemaakt door de Chinese studio miHoYo en het budget voor de ontwikkeling en marketing bedroeg volgens South China Morning Post 100 miljoen dollar. Die kosten zouden dus al zijn terugverdiend.

Een week na de release zou het spel al 50 miljoen dollar opgebracht hebben en de mobiele versie zou in vier dagen na de release 17 miljoen keer gedownload zijn. Voordat het spel beschikbaar was, hadden 20 miljoen mensen zich ingeschreven via de appstores, meldt Ahmad.

Genshin Impact kwam eind september uit voor de PlayStation 4, Windows, Android en iOS en er wordt gewerkt aan een versie voor de Nintendo Switch. Er is cross-save-functionaliteit tussen de pc-versie en de mobiele versies. Spelers kunnen hun progressie dus meenemen op verschillende apparaten. Dat geldt niet voor de PS4-versie.

Het spel wordt vanwege het gebruik van cel shaded graphics vaak vergeleken met Nintendo's The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Genshin Impact is net als dat spel een openwereld-rpg met een verhaallijn. De game is gratis te downloaden en te spelen, maar bevat in-gameaankopen. Via de microtransacties kunnen spelers onder andere betere vechters, wapens en items verkrijgen, beschrijft Kotaku.

Genshin Impact wordt zowel door spelers als recensenten goed beoordeeld. Op Metacritic heeft de pc-versie een score van 83 punten en gebruikers geven het spel een 7.7. Volgens diverse reviews zijn de in-gameaankopen niet noodzakelijk om het spel goed te kunnen spelen. PCGamer schrijft in zijn review dat de game spelers 'niet onder druk zet' om aankopen te doen.

The Washington Post is daar kritischer over en schrijft dat spelers die gevoelig zijn voor gokken snel veel geld kunnen uitgeven in het spel. Omdat de game is ontwikkeld in China, moet de ontwikkelaar wel aangeven wat de winkansen zijn om bepaalde items te verkrijgen. Die percentages zijn te zien bij de 'kleine lettertjes' in het Wish-menu.