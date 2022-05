Vivo toont conceptsmartphone met afneembare uitklapcamera

Vivo toont een conceptsmartphone met een uitklapcamera die los te koppelen is. De camera kan vervolgens op afstand gebruikt worden. Vooralsnog gaat het om een concept. Of Vivo de techniek ook echt in productie neemt, is nog niet bekend.

De Chinese fabrikant toont op Weibo een video van hoe het concept moet werken. In de video is een smartphone te zien met een uitklapcamera, die met een speciale connector verbonden is en losgekoppeld kan worden. De camera zou draadloos moeten werken nadat die is losgekoppeld. Volgens het filmpje krijgt de telefoon een alarmfunctie die gebruikers waarschuwt als ze de losgekoppelde camera ergens achterlaten.

Een render van het concept staat op de Red Dot Design Award-website. Vivo heeft zo'n ontwerpprijs gekregen voor het idee. De Chinese fabrikant noemt zijn nieuwe concept Vivo IFEA. Vivo heeft in de afgelopen jaren meerdere conceptsmartphones getoond, zoals de Apex 2020 met een camera achter het scherm. In 2018 toonde het bedrijf een Apex-concepttoestel waarvan de helft van het scherm dienst doet als vingerafdrukscanner.

Vivo was de eerste fabrikant die een smartphone uitbracht met een pop-upcamera. De Chinese fabrikant deed dat in de Vivo Nex uit 2018. Later brachten meerdere fabrikanten smartphones uit met uitklapcamera's, waaronder OnePlus, Xiaomi, Asus, Motorola en Samsung.