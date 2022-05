Vivo gaat smartphones verkopen in Europa, maar nog niet in Benelux

Vivo gaat zijn smartphones verkopen in Europa. De Chinese fabrikant begint daarmee in zes landen, maar Nederland en België zitten daar nog niet bij. De telefoons, waaronder de nieuwe vivo X51 5G, komen onder andere naar Duitsland en Frankrijk.

Ook in Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk gaat vivo zijn smartphones verkopen. Het topmodel van de line-up voor Europa is de vivo X51 5G, dat is de Europese variant van de eerder dit jaar geïntroduceerde vivo X50 Pro met 'gimbalcamera'.

Verder gaat vivo midrange-smartphones aanbieden in Europa: de Y70, Y20s en Y11s. Die toestellen hebben volgens de fabrikant een lange accuduur. Alle vivo-telefoons die in Europa uitgebracht worden, krijgen een Snapdragon-soc en een 'minimalistische versie' van Android. Ook brengt de fabrikant draadloze oortjes uit: de vivo True Wireless Earphones.

Vivo heeft in november vorig jaar al kantoren opgezet in Europa, waaronder een Europees hoofdkwartier in de Duitse stad Düsseldorf. Daar werken nu meer dan 70 mensen. Nog eens 120 zijn werkzaam bij kantoren in de andere landen waar vivo nu actief is.

Het Chinese merk vivo bestaat sinds 2011 en is onderdeel van het concern BBK Electronics, dat ook de merken OnePlus, Oppo en realme in zijn portfolio heeft. Die drie merken verkopen al telefoons in Europa, ook in Nederland en België.

Vivo heeft in China de tweede plek in handen op de smartphonemarkt en het merk is marktleider in India. De fabrikant is actief in dertig landen en had in het tweede kwartaal van dit jaar volgens analistenbureau Canalys een wereldwijd marktaandeel van 9 procent.

Vivo komt geregeld in het nieuws met concepttelefoons. Onlangs toonde de fabrikant nog een toestel met een afneembare draadloze uitklapcamera. In 2018 was vivo de eerste fabrikant die een 'fullscreensmartphone' toonde met een uitklapcamera, zonder een gat of inkeping in het scherm voor de frontcamera.