Vivo brengt X70 Pro+-smartphone met eigen imagingchip uit

Vivo heeft drie X70-smartphones onthuld. Het topmodel, de X70 Pro+, krijgt een door Vivo zelf ontwikkelde V1-imagingchip. Het is voor het eerst dat de smartphonefabrikant een telefoon uitbrengt met die V1-chip, die onder meer energiezuiniger dan andere chips moet zijn.

De V1-chip kan volgens Engadget ruis verminderen in video-opnames bij weinig licht en zou efficiënter zijn bij het weergeven van bewegingen bij naar video's kijken en gamen. GSMArena merkt op dat de smartphone door de verbeterde efficiëntie minder energie gebruikt bij het uitvoeren van sommige fotografie- en videotaken.

De X70 Pro+ heeft een vergelijkbare cameraopstelling als de X60 Pro+. De smartphone heeft een 50-megapixelsensor, de Samsung Isocell GN1, als hoofdcamera. Er is ook een ultragroothoeklens met 48-megapixelsensor en gimbalstabilisatie; deze heeft de Sony IMX598-sensor. Daarnaast is er een 12-megapixelportretcamera met de Sony IMX663-sensor en een 8-megapixelzoomcamera die tot vijf keer kan inzoomen.

Intern krijgt de X70 Pro+ een Snapdragon 888+-soc met tot 12GB-quadchannel-Lpddr5-geheugen en tot 512GB-UFS 3.1-opslag. Het amoledscherm is 6,78" groot en heeft een resolutie van 3200x1440 pixels. Het gaat om een ltpo-paneel dat de verversingssnelheid kan aanpassen van 1 tot 120Hz. De 4500mAh-accu kan met 55W worden opgeladen, of 50W met een draadloze lader.

De X70 Pro+ is IP68-gecertificeerd, wordt met Android 11 geleverd en komt beschikbaar in oranje, zwart en blauw. De smartphone kost in China omgerekend 722 euro voor 8GB geheugen en 256GB opslag. De versie met 12GB geheugen en 256GB opslag kost omgerekend 788 euro. Het 12GB/512GB-topmodel kost omgerekend 920 euro. Vivo verkoopt in Europa wel smartphones, maar vooralsnog niet in de Benelux. Europese prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekendgemaakt.