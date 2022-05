Vivo gaat vanaf juni X-, Y- en V-serie-smartphones verkopen in Nederland

De Chinese smartphonefabrikant vivo gaat vanaf juni smartphones verkopen in Nederland. Welke modellen naar Nederland komen, is nog niet bekend, maar het gaat in ieder geval om telefoons in de X-, Y- en V-series.

Vivo X Fold

Vivo heeft voor de Nederlandse verkoop een distributieovereenkomst getekend met V2Future, schrijft dit bedrijf op LinkedIn. Deze distributeur verzorgt ook merken als DJI, Insta360 en dronemaker PowerVision, en heeft overeenkomsten met winkels als bol.com, Coolblue en Amazon. Naast distributie gaat V2Future ook marketingactiviteiten en serviceverzoeken voor vivo verzorgen.

De Chinese smartphonefabrikant kondigde in 2020 aan uit te gaan breiden naar Europa. Toen ging het om landen als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Toen zei het bedrijf dat alle Europese telefoons Snapdragon-socs zouden krijgen en een 'minimalistische Android-versie'. Ook bracht het bedrijf toen draadloze oortjes naar Europa.

Het bedrijf valt net als OnePlus, Oppo en realme onder BBK Electronics en werd in 2011 opgericht. Wereldwijd had vivo in het eerste kwartaal van 2022 volgens Canalys een marktaandeel van acht procent. Daarmee was het bedrijf de op vier na grootste smartphoneproducent in dat kwartaal. In april kondigde het bedrijf zijn eerste vouwbare telefoon aan met de X Fold. Sommige vivo-toestellen zijn al via grijze import in Nederland te koop.