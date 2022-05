Ontwikkeling Marvel-mmo van makers DC Universe Online is stopgezet

De ontwikkeling van de Marvel-mmo, waar Daybreak Games aan werkte, is stopgezet. Moederbedrijf Enad Global 7 wil dat de studio zich meer gaat focussen op hun bestaande spellen, zoals The Lord of The Rings Online en DC Universe Online.

Enad Global 7 meldt dat het de stekker uit het project heeft getrokken na een evaluatie. "Op basis van de herevaluatie van het risicoprofiel, de omvang van de investering en de langetermijnstrategie heeft de raad van bestuur besloten de ontwikkelingsprioriteiten aan te passen", schrijft het Zweedse bedrijf. Enad Global 7 had 500 miljoen Zweedse Kronen in de ontwikkeling van de mmo geïnvesteerd. Dat geld wordt nu ingezet bij The Lord of The Rings Online en DC Universe Online om aan grote updates te werken die eerder zijn aangekondigd.

Dat de studio werkte aan een Marvel-mmo, werd bekendgemaakt in een presentatie voor investeerders van Enad Global 7 in november vorig jaar. Dimensional Ink Studios, een divisie van Daybreak, ging aan de mmo werken. Er was weinig inhoudelijke informatie over het spel bekend, behalve dat de mmo 'een langetermijnproject' zou worden. De mmo zou op zijn vroegst in 2023 uitkomen.