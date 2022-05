Volkswagen ID Buzz met 413km-range kost 69.990 euro en later vanaf 55.000 euro

Volkswagens elektrische ID Buzz-passagiersbus is nu te bestellen voor 69.990 euro en wordt in oktober geleverd. Het gaat in eerste instantie om duurdere uitvoeringen met extra opties. 'Later' moeten er goedkopere versies komen 'met een vanafprijs van ongeveer 55.000 euro'.

Volkswagen heeft de prijzen van drie ID Buzz-versies bekendgemaakt, waarvan twee consumentenversies. Die consumentenversies zijn vijfzitters en komen eerst in 1ST- en 1ST Max-uitvoeringen. Het eerste model heeft 20"-velgen, een verwarmd stuur, verwarmde stoelen en een 10"-infotainmentscherm. De Max-uitvoering heeft 21"-velgen, meer rijassistenten en een 12"-infotainmentscherm. De 1ST Max-uitvoering kost 74.590 euro.

De Duitse autofabrikant kondigt daarnaast de prijs aan voor de ID Buzz Cargo. Dit is de bedrijfswagenversie van de Buzz. Deze heeft twee stoelen en een laadruimtelengte van 2,21m. Hiermee heeft de auto een laadvolume van 3,9m3. Deze versie heeft een maximaal laadvermogen van 650kg en kan aanhangers van maximaal 1000kg trekken. Deze versie kost 46.200 euro, exclusief btw en bpm.

De drie versies hebben alle een 77kWh-accu en een actieradius van ruim 400km. De personenversie kan volgens de WLTP-norm 413 kilometer ver rijden, de bedrijfswagen komt 9km verder. Het accupakket zit in de bodem van de bus en kan met maximaal 170kW worden opgeladen. Daarmee moet de accu binnen een half uur van 5 tot 80 procent kunnen worden opgeladen. De goedkopere versie van 55.000 euro krijgt vermoedelijk een kleiner accupakket van 48kWh. Tweakers maakte eerder een video over de ID Buzz.