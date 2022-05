Pokémon-achtige game Temtem komt op 6 september uit de earlyaccessfase

De Pokémon-achtige mmo Temtem komt op 6 september uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X en S, Nintendo Switch en pc. Het spel is al beschikbaar in early access voor de pc en PS5, maar begin september verschijnt de volledige versie voor de genoemde platforms.

De 1.0-versie van Temtem gaat onder meer een nieuwe omgeving en meer dan 100 nieuwe Temtem bevatten. Daarnaast kunnen spelers hun huis inrichten en zijn er wekelijkse en seizoensgebonden missies. Verder komt er een Battle Pass beschikbaar, die gratis en betaalde beloningen bevat.

Op de releasedatum komen er fysieke kopieën van Temtem uit, schrijft ontwikkelaar Crema. Nu is het spel alleen digitaal verkrijgbaar. De standaardeditie van Temtem voor de PlayStation 5 kost 39,99 euro en de pc-versie kost 36,99 euro. Het is nog niet bekend hoeveel de Switch- en Xbox-versies, die op 6 september verschijnen, gaan kosten.

Er komt ook een 'Collector's Edition Bundle' uit, die 99,99 dollar kost en onder meer een figuur, patches en buttons bevat. Deze bundel bevat echter geen spel.

Temtem kwam twee jaar geleden uit in early access via Steam. Eerst was Temtem een Kickstarter-project, maar later werd de game opgepikt door uitgever Humble Games. Binnen de eerste maand dat het spel verscheen, waren er een ongeveer een half miljoen kopieën verkocht, schreef VentureBeat toen. Er zouden ook versies verschijnen voor de PS4 en Xbox One, maar die zijn geschrapt door Crema.

Update, 14:31: Aanvullende informatie over de 'Collector's Edition Bundle' toegevoegd.