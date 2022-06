Pokémon-achtige game Temtem komt in 2021 naar next-genconsoles en Switch -update

Mmo-game Temtem komt in 2021 uit voor de PlayStation 5, Xbox Series en de Nintendo Switch. Versies voor de huidige consoles worden geschrapt. De Pokémon-achtige game kwam eerder dit jaar in early access uit voor de pc.

De PS5-versie werd aangekondigd tijdens de State of Play-presentatie van Sony. Eerder vandaag publiceerde ontwikkelaar Temtem een Kickstarter-update waarin het bedrijf meldt dat de game ook naar de Xbox Series X en Nintendo Switch komt. Het spel, dat zich vooralsnog in een early-accessfase bevindt, moet in 2021 op de consoles verschijnen. Aanvankelijk werden er ook ports voor de PlayStation 4 en Xbox One verwacht, maar deze plannen zijn geschrapt door de ontwikkelaar.

Temtem is een mmo-game die gelijkenissen toont met de Pokémon-franchise. Spelers moeten Temtem, een soort monsters, verzamelen en trainen, waarna ze met anderen het gevecht aan kunnen gaan. De game kwam eerder dit jaar als early access-versie uit op de pc via Steam en de Humble Store.

Aanvankelijk was het spel een Kickstarter-project, maar later werd de game opgepikt door uitgever Humble Games. Sinds de oorspronkelijke release heeft Crema onder andere nieuwe monsters toegevoegd aan Temtem. Ook is het onlinegedeelte van de game volgens de studio verbeterd. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een review van Temtem.

Update, 13:15: Ontwikkelaar Crema laat op Kickstarter weten dat de game inderdaad naar de Nintendo Switch komt. Ook meldt de studio dat de PS4- en Xbox One-versies worden geschrapt. Het artikel is hierop aangepast.