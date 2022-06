De codebase van Have I Been Pwned wordt op termijn opensource gemaakt. Dat meldt oprichter Troy Hunt. Have I Been Pwned is een zoekmachine waarmee gebruikers kunnen controleren of hun e-mailadressen zijn betrokken bij een datalek.

Troy Hunt schrijft in een blogpost dat de beslissing om de codebase opensource te maken er al langer aan zat te komen. De codebase wordt niet in een keer opensource gemaakt, zo meldt Hunt. "Have I Been Pwned is niet in een staat om de zichtbaarheid in GitHub in een keer aan te passen, maar het moet wel zover komen."

Vooralsnog kiest Hunt er dan ook voor om 'de juiste delen van de codebase op het juiste moment' te publiceren. Op termijn moet alle mogelijke code openbaar zijn. De gegevens uit datalekken die Have I been Pwned bezit en de manier waarop hiermee wordt omgegaan, worden niet zozeer openbaar gemaakt. Dit is onder andere vanwege juridische- en privacyoverwegingen.

Hunt noemt verschillende redenen voor het opensource maken van de code. Zo wil hij 'zo transparant mogelijk' over het ontwerp van de dienst zijn. Ook hoopt de ontwikkelaar onder andere de zorgen van enkele gebruikers te verhelpen. Zo vroegen mensen zich bijvoorbeeld af of zoekopdrachten via Have I Been Pwned werden opgeslagen om een database met e-mailadressen op te bouwen, schrijft Hunt. "Dat doe ik niet, maar op dit moment komt die bewering neer op 'vertrouw me'." Door de code openbaar te maken kunnen mensen dit zelf verifiëren.

Ook hoopt Hunt dat andere mensen nu kunnen helpen bij het onderhouden van het project, zodat dit niet alleen van hem afhankelijk is. Hunt meldt daarnaast dat het onderhouden van de website hem veel tijd kost, en dat hij hierbij hulp nodig heeft. Om deze reden zocht Hunt aanvankelijk een koper voor de website, maar die zoektocht werd eerder dit jaar gestaakt. Door de code openbaar te maken, hoopt Hunt dat de gemeenschap hem kan helpen bij het onderhouden van de datalekkenzoekmachine, bijvoorbeeld bij het oplossen van bugs en het implementeren van nieuwe ideeën.