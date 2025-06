Datalekzoekmachine Have I Been Pwned is tien jaar oud

Have I Been Pwned, een zoekmachine waarmee gebruikers kunnen opzoeken of hun gegevens zijn buitgemaakt bij datalekken, bestaat tien jaar. De dienst omvat inmiddels bijna dertien miljard accounts die zijn 'gepwned' bij een datalek.

Securityconsultant Troy Hunt begon op 4 december 2013 met Have I Been Pwned, zo schrijft hij in een blogpost ter ere van het tienjarige jubileum. Een dag na de livegang publiceerde Hunt details over de werking van de database, die toen al meer dan 154 miljoen records bevatte. De dienst ontvangt en analyseert databasedumps die afkomstig zijn uit datalekken, en laat gebruikers vervolgens bekijken of ze zijn getroffen door een datalek.

In totaal bevat Have I Pwned meer dan 12,8 miljard accounts, die afkomstig zijn van 731 'gepwnde' websites. Gebruikers kunnen op de HIBP-website hun e-mailadres invullen en vervolgens bekijken bij welke datalekken hun persoonlijke gegevens zijn buitgemaakt. Gebruikers kunnen per geval zien welke soort gegevens zijn uitgelekt, naast het opgegeven e-mailadres.

Door de jaren heen is Have I Been Pwned flink uitgebreid. Inmiddels is het een bekende website met meerdere medewerkers, waarop dagelijks vele miljoenen zoekopdrachten worden uitgevoerd. Hunt ontving voor zijn werk onlangs een bedankje van de Amerikaanse FBI wegens 'uitzonderlijke service in het publieke belang'. De inlichtingendienst draagt sinds 2021 ook bij aan Have I Been Pwned, net als de Britse NCA.

Hunt overwoog in 2019 Have I Been Pwned te verkopen, maar hij zag daar een jaar later van af. Onlangs introduceerde de website een abonnementsdienst, waarmee gebruikers hun eigen domeinnamen kunnen monitoren op datalekken. Tweakers publiceerde in 2021 een uitgebreid interview met Troy Hunt.