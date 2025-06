Tweede seizoen van Halo-serie verschijnt op 8 februari en krijgt eerste trailer

Het tweede seizoen van de liveactiontelevisieserie gebaseerd op de Halo-franchise komt vanaf 8 februari beschikbaar op de Amerikaanse streamingdienst Paramount+. De makers hebben ook een eerste trailer gepubliceerd.

In de trailer wordt weinig over het verhaal onthuld, maar wel is in een persbericht bekendgemaakt dat de buitenaardse coalitie die bekendstaat als de Covenant, dit seizoen een aanval voorbereidt op Reach, het grootste militaire bolwerk van de mensen. Master Chief, gespeeld door Pablo Schreiber, gaat daarom 'op reis om de sleutel tot de redding, of de ondergang, van de mensheid te vinden: de Halo'.

Halo the Series is in Nederland via SkyShowtime te zien, en in België via Streamz. Het is niet duidelijk of het nieuwe seizoen op deze twee streamingsdiensten gelijktijdig met de release op Paramount+ te zien zal zijn. In de VS verschijnen de eerste twee afleveringen van het tweede seizoen van de scifishow op 8 februari en komt er daarna iedere week een nieuwe aflevering beschikbaar.