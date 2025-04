Paramount annuleert Halo-serie na twee seizoenen

Paramount annuleert de Halo-tv-serie. De filmstudio maakte twee seizoenen van de show voor zijn streamingdienst Paramount+. Het bedrijf zegt niets over de reden waarom de serie geannuleerd wordt.

De studio maakte de Halo-serie in samenwerking met Xbox, gamestudio 343 Industries en distributeur Amblin Television. Volgens Deadline zoeken die bedrijven naar een nieuwe partij om de serie te produceren. Het is niet duidelijk of Paramount de bestaande seizoenen van de serie na een eventuele doorverkoop op zijn streamingplatform blijft aanbieden.

Het eerste seizoen van de liveactionserie Halo werd in 2022 uitgebracht op Paramount+. Begin dit jaar werd het tweede seizoen uitgebracht. Beide seizoenen werden wisselend ontvangen. De streamingdienst is overigens niet los in de Benelux beschikbaar, maar via de overkoepelende dienst SkyShowtime.