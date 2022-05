Halo: The Series krijgt nieuwe trailer en komt op 24 maart uit op Paramount+

Halo: The Series, de liveactiontelevisieserie die is gebaseerd op de Halo-franchise, komt vanaf 24 maart beschikbaar op de Amerikaanse streamingdienst Paramount+. De makers hebben ook een nieuwe trailer gepubliceerd.

Producent Amblin Television heeft een twee minuten durende trailer uitgebracht. Deze is een stuk langer dan eerdere teasers, zoals die van november vorig jaar. In de nieuwe trailer zijn meerdere korte actiemomenten zichtbaar waarin de kenmerkende soldaten uit de Halo-franchise te zien zijn. Ook wordt er een korte indruk gegeven van een verhaallijn en zien we Cortana, de ai-assistent van Master Chief.

De televisieserie van Halo werd al in 2013 aangekondigd. In 2018 gaf de Amerikaanse betaalzender Showtime opdracht voor het eerste seizoen, maar ViacomCBS kondigde vorig jaar aan dat de tv-serie werd overgeheveld naar streamingdienst Paramount+. Het wordt een sciencefictionserie die zich afspeelt in hetzelfde universum als de Halo-games, waar de mensheid in de 26e eeuw vecht tegen aliens die bekendstaan als de Covenant. Het betreft wel een andere tijd die losstaat van de games.

Paramount+ is een streamingdienst die al beschikbaar is in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Latijns-Amerika en in de Scandinavische landen. Het is nog onduidelijk wanneer de dienst ook uitkomt in Nederland en België. ViaCOMCBS sloot vorig jaar al wel een deal met Sky om Paramount+ in meer landen in Europa uit te brengen. Dat betreft het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.