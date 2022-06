Gerucht: Amazon Studios wil God of War-televisieserie maken

Amazon werkt mogelijk aan een tv-serie op basis van PlayStation-franchise God of War. Dat melden bronnen aan het doorgaans goed ingelichte Deadline. Het bedrijf zou in onderhandelingen zijn met Sony voor de rechten en de serie moet uitkomen op Prime Video.

Volgens bronnen van Deadline leiden The Expanse-makers Mark Fergus en Hawk Ostby het project. Ook The Wheel of Time-producer Rafe Judkins, Sony Pictures Television en PlayStation Productions zijn volgens de website betrokken bij initiatief. Er zijn verder nog weinig details bekend, hoewel wel wordt geschreven dat het een live-action serie betreft.

Er verschijnen steeds meer tv-series op basis van games. Recent verscheen bijvoorbeeld League of Legends-serie Arcane op Netflix en eerder dit jaar kwam een serie op basis van Cuphead uit op die dienst. Later deze maand komt Halo: The Series uit op streamingdienst Paramount+. HBO werkt op zijn beurt aan een serie op basis van The Last of Us, een andere PlayStation-franchise. Die verschijnt naar verwachting volgend jaar. Verder zijn onder meer series op basis van NieR: Automata, Twisted Metal en Resident Evil in de maak.

Amazon is op zijn beurt ook bezig met series op basis van games. Het bedrijf werkt aan een Fallout-televisieserie en eind vorig jaar zei Deadline dat Amazon dichtbij een deal is voor de productie van een Mass Effect-serie. God of War zou zich bij die line-up voegen. Dit jaar verschijnt ook een nieuwe God of War-game voor de PlayStation 4 en 5. Het wordt de achtste game in de franchise.

