HBO deelt teaser van het tweede seizoen van The Last of Us

Streamingdienst HBO heeft een teaser van het tweede seizoen van The Last of Us gedeeld. In de trailer zien we acteur Pedro Pascal en Bella Ramsey weer hun rollen als Joel en Ellie opnemen, en zien we enkele nieuwe personages hun opwachting maken.

Uit de trailer die op YouTube werd gedeeld, blijkt dat de acteurs Catherine Anne O’Hara, Jeffrey Wright en Kaitlyn Dever in het tweede seizoen te zien zullen zijn. Dever vertolkt de rol van Abby, een belangrijk personage uit The Last of Us Part II-videogame. HBO schrijft dat het tweede seizoen in 2025 zal verschijnen. Wanneer precies is nog niet duidelijk.

HBO kwam in 2023 met het eerste seizoen van The Last of Us, een televisiereeks die gebaseerd is op de gelijknamige games van ontwikkelaar Naughty Dog. Het eerste seizoen volgde in grote mate de verhaallijn van The Last of Us Part 1. Het tweede seizoen zou dan weer grotendeels de verhaallijn van The Last of Us Part II volgen.