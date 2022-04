Sony werkt aan drie films en zeven tv-series op basis van PlayStation-games

Filmbedrijf PlayStation Productions heeft drie films en zeven tv-series op basis van PlayStation-games in ontwikkeling. Er wordt al jaren gewerkt aan een Uncharted-film en ook is er een The Last of Us-serie in de maak, de andere titels zijn nog niet bekend.

Tony Vinciquerra, de baas van Sony's filmdivisie, noemde het aantal van drie films en zeven series op de Amerikaanse tv-zender CNBC, schrijft Mediapost. Hij gaf daarbij geen verdere details, het is niet duidelijk welke films en series Sony nog meer in ontwikkeling heeft en wanneer die uitkomen.

Het gaat om projecten van PlayStation Productions, een studio die vorig jaar werd opgericht en als doel heeft om films en series te maken op basis van PlayStation-games. Sony werkt al veel langer aan een Uncharted-film, die meerdere malen is uitgesteld, maar eind 2021 zou moeten verschijnen. Sony heeft ook een Metal Gear Solid-film in productie, maar de rechten van die games liggen niet bij PlayStation en het is niet duidelijk of deze film onder de genoemde drie producties valt.

In november werd bekendgemaakt dat er een serie over The Last of Us in de maak is die te zien zal zijn op betaalzender HBO. PlayStation Productions is daarbij betrokken. Volgens Vinciquerra zijn er dus nog zes andere series op basis van PlayStation-games in de maak, maar het is onduidelijk waarop die zijn gebaseerd.