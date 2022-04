Oscar Isaac speelt Solid Snake in komende Metal Gear Solid-film van Sony

Oscar Isaac speelt Solid Snake in een komende Metal Gear Solid-film van Sony. Dat meldt nieuwssite Deadline. De film is gebaseerd op de eerste Metal Gear Solid-game en wordt geregisseerd door Jordan Vogt-Roberts, die het nieuws bevestigt op Twitter.

De film is momenteel 'in ontwikkeling' bij Sony Pictures, meldt Deadline. De nieuwssite meldt dat het nog onduidelijk is wanneer de filmproductie start, aangezien Isaac een overvolle agenda heeft. De acteur heeft momenteel al verschillende films op zijn bord, waaronder de komende reboot van Dune. Ook werkt hij aan series voor HBO en Disney+. Isaac is onder andere bekend voor zijn rol als rebellenpiloot Poe Dameron in de meest recente Star Wars-trilogie.

De film wordt volgens Deadline geregisseerd door Jordan Vogt-Roberts, die het nieuws bevestigt op Twitter. Deadline meldde in 2014 al dat Vogt-Roberts vermoedelijk de regisseur van een Metal Gear-film zou worden. Hij nam eerder diezelfde rol op zich voor The Kings of Summer en Kong: Skull Island. Ook speelde Vogt-Roberts de Film Director in Death Stranding, de meest recente game van Hideo Kojima. Kojima is de geestesvader van de Metal Gear-franchise, maar is tegenwoordig niet meer bij de serie betrokken aangezien hij in 2015 Konami moest verlaten.

Kojima stelde in 2006 al wel dat er wordt gewerkt aan een live-action Metal Gear Solid-film. In 2012 werd de komst van een Metal Gear-filmproject opnieuw bevestigd, maar vooralsnog is er nog nooit een film in de franchise uitgebracht. Opvallend is dat Oscar Isaac vorig jaar, tijdens een interview met IGN, al meldde dat hij graag Solid Snake zou spelen in een Metal Gear Solid-film.