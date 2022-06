'Sony werkt met Deadpool-schrijvers aan live-action Twisted Metal-tv-serie'

Sony Pictures werkt mogelijk aan een live-action televisieserie die is gebaseerd op Twisted Metal. Het bedrijf zou dat doen in samenwerking met de schrijvers van de Deadpool-films. Het is niet duidelijk wanneer de serie zou verschijnen.

Het zou een actie-comedyserie betreffen, meldt Variety op basis van eigen bronnen. Die website deelt vaker details over onaangekondigde films en series, waaronder de komst van een Splinter Cell-animeserie. Rhett Reese en Paul Wernick werken als executive producers, zo meldt de website. Zij zijn onder andere bekend van de Deadpool-films en Zombieland. Ook Michael Jonathan Smith, die onder andere Cobra Kai heeft geproduceerd, gaat meewerken aan de serie.

Het hoofd van PlayStation Productions, Asad Qizilbash, zou het nieuws tegenover Variety hebben bevestigd. "We zijn blij dat we zo'n geweldig team hebben dat werkt aan het tot leven brengen van deze iconische game voor de fans", aldus de topman.

De Twisted Metal-televisieshow gaat volgens Variety over 'een buitenstaander met een grote mond' die een kans krijgt op een beter leven, maar 'alleen als hij succesvol een mysterieus pakket kan afleveren in een post-apocalyptische wildernis'. Hij zou daar te maken krijgen met plunderaars die 'vernielingsvoertuigen' besturen, waaronder clown Sweet Tooth, het gezicht van de serie.

Sony is momenteel al bezig met verschillende films en series die gebaseerd zijn op games. Het bedrijf werkt onder andere met HBO aan een The Last of Us-serie. Sony is daarnaast bezig met een Metal Gear Solid-film, waarin Solid Snake wordt gespeeld door Star Wars-acteur Oscar Isaac.