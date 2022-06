NASA toont video van landing Marsrover Perseverance

NASA heeft een video gedeeld van de landing van Perseverance. De Marsrover landde afgelopen donderdag veilig op het oppervlak van Mars. NASA deelde vorige week al verschillende foto's van de afdaling, maar toonde niet eerder bewegende beelden.

NASA deelde de beelden tijdens een uitgebreide persconferentie op YouTube, waarin het de landing vanuit verschillende cameraperspectieven in beeld brengt. Deze beelden worden vervolgens besproken door medewerkers van de organisatie. Het is de eerste keer dat NASA video's van een Marslanding heeft kunnen vastleggen. De landingsvideo zelf duurt ongeveer 3,5 minuten en is ook los te bekijken, zonder uitleg van NASA.

De video bevat geen audio; Perseverance beschikt over een microfoon, maar deze heeft volgens de ruimtevaartorganisatie geen bruikbare audio opgeleverd. Nu de rover op Mars is aangekomen, kan deze wél weer audio opnemen; NASA publiceerde deze week de eerste audiofragmenten die op de planeet zijn vastgelegd.

De landing van Perseverance

De video begint ongeveer 230 seconden nadat de Marsrover de bovenste atmosfeer van de planeet met een snelheid van 20.100 kilometer per uur is binnengedrongen. De video toont onder andere het uitzetten van de parachute, die na het uitklappen ongeveer 21,5 meter breed is. De landingsvideo legt ook vast hoe het hitteschild wegvalt, die werd gebruikt om Perseverance te beschermen tegen de temperaturen tijdens de aankomst in de atmosfeer van Mars.

Ook de sky crane-landing en het Marsoppervlak ten tijde van aankomst toont worden getoond. De video eindigt vanuit dat laatste perspectief, waarin de wielen van Perseverance het oppervlak van de planeet raken. Het hele landingsproces duurde ongeveer zeven 'horrorminuten'. De ruimtevaartorganisatie deelde eerder al foto's van de landing.

Tijdens de livestream bespraken NASA-medewerkers verder verschillende video's en afbeeldingen die Perseverance tijdens zijn eerste dagen op de rode planeet heeft vastgelegd. NASA heeft inmiddels ruim 30GB aan data over de landing binnengekregen van de Marsrover. Daaronder zouden onder andere 'duizenden' afbeeldingen vallen. Perseverance heeft verschillende afbeeldingen en panorama's van het Marsoppervlak vastgelegd, waarvan er enkele op de website van NASA zijn gepubliceerd.

Perseverance werd in juli 2020 gelanceerd en kwam afgelopen donderdag aan. Daarmee is de rover ongeveer een halfjaar onderweg geweest naar de rode planeet. De Marsrover gaat bodemonderzoek doen in de Jezero-krater op die planeet; NASA hoopt hier tekenen van leven uit het verleden te vinden. Perseverance moet de komende jaren monsters van de Marsbodem verzamelen, die in 2031 op aarde moeten arriveren. Tweakers publiceerde vorig jaar een achtergrondverhaal over Perseverance. Recentelijk publiceerde Tweakers een Plus-achtergrond over het landingsproces van de Marsrover.

De NASA-persconferentie