China deelt eerste door Marsrover gemaakte foto's van rode planeet

De Chinese Marsrover Zhurong, die vorige week succesvol landde op de rode planeet, heeft zijn eerste foto's doorgestuurd vanaf Mars. Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA publiceert ook enkele korte gifs, die tonen hoe Zhurong de ruimtecapsule verlaat op weg naar Mars.

Klik voor een gif.

Afbeelding via de CNSA

De CNSA publiceert twee foto's op zijn website. Volgens de CNSA werden de beelden op 17 mei een voor een teruggestuurd, nadat de Marsrover een stabiele communicatieverbinding met de aarde tot stand wist te brengen.

De afbeeldingen tonen het Marsoppervlak vanaf de voor- en achterkant van de Marsrover, die op het moment nog niet is begonnen met het verkennen van de rode planeet. Uit de afbeeldingen is bovendien te zien dat alle onderdelen, zoals de zonnepanelen, antenne en de hellingbaan vanaf het landingsplatform, succesvol zijn uitgeklapt na de landing.

Op dit moment bereidt Zhurong zich nog voor om het landingsplatform te verlaten, laat de CNSA weten. Uiteindelijk moet de Marsrover onderzoek doen naar het Marsoppervlak, en ook op zoek gaan naar mogelijke sporen van leven op Mars. De rover heeft bijvoorbeeld zes instrumenten aan boord voor bodemonderzoek, zoals een radarinstrument dat door het oppervlak van de planeet heen kan kijken. De Chinese ruimtevaartorganisatie hoopt dat de Marsrover 90 sols, of ongeveer drie Aardse maanden, actief blijft. Zhurong is geland op Utopia Planitia, een groot gebied waar vroeger mogelijk een oceaan was, en waar mogelijk ijs onder de grond zit.

Zhurong werd vorig jaar in juli gelanceerd als onderdeel van de Tianwen-1-ruimtemissie. De Mars-sonde kwam in februari terecht in een baan rond de rode planeet, en bestudeerde vervolgens drie maanden lang de beoogde landingsplaats. Met de geslaagde landing van Zhurong, is China het derde land dat succesvol een Marsrover heeft laten landen op de rode planeet. De Verenigde Staten en Rusland gingen China voor.

