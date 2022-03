Chinese Marsrover deelt nieuwe foto’s vanaf rode planeet

De Chinese Marsrover Zhurong heeft nieuwe foto’s doorgestuurd vanaf Mars. Op één van de foto’s is de rover in zijn geheel te zien, naast het landingsplatform. Op andere foto’s zien we het Marsoppervlak en sporen van de landing.

Bij een van de foto’s werd volgens SpaceNews-journalist Andrew Jones een kleine draadloze camera op het oppervlakte van de rode planeet geplaatst waarna de Chinese Marsrover een foto van zichzelf op enige afstand kon nemen. Op deze foto zijn ook de Chinese vlaggen te zien.

Een andere foto toont het landingsplatform waarvan de Marsrover na de landing af reed. Op een panoramafoto, die ook in vr te bekijken is, is een weids uitzicht van Mars te zien en de plaats waar het landingsgestel volgens Jones vloeistoffen heeft geloosd om een veilige landing mogelijk te maken.

Eind vorige maand stuurde de Zhurong de allereerste foto’s die de Marsrover maakte op Mars door. De Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA publiceerde toen ook enkele gifs die toonden hoe Zhurong de ruimtecapsule verlaat op weg naar Mars.

Zhurong werd vorig jaar in juli gelanceerd als onderdeel van de Tianwen-1-ruimtemissie. De Mars-sonde kwam in februari terecht in een baan rond de rode planeet, en bestudeerde vervolgens drie maanden lang de beoogde landingsplaats. Met de geslaagde landing van Zhurong eind mei is China het derde land dat succesvol een Marsrover heeft laten landen op de rode planeet. De Verenigde Staten en Rusland gingen China voor.