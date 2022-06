China lanceert eerste missie naar Mars

China heeft zijn eerste Mars-missie gelanceerd. De Tianwen-1-satelliet vertrok donderdagochtend Nederlandse tijd naar de rode planeet. De missie bestaat uit een sonde en een rover, die in februari aankomen bij de planeet.

Tianwen-1, waarbij 'Tianwen' staat voor 'Hemelse vragen', vertrok om 06:41 uur Nederlandse tijd vanaf de lanceerbasis Wenchang in het zuiden van het land. Het voertuig steeg op aan boord van een Lange Mars 5-raket en is inmiddels op weg naar Mars.

Tianwen-1 moet in februari volgend jaar bij de planeet aankomen. De missie bestaat uit een satelliet die in een baan om de polen van Mars gaat vliegen. Twee of drie maanden na de aankomst wil China ook een rover op de planeet laten landen. Als dat lukt, wordt China het derde land ter wereld dat op Mars weet te landen, na Rusland en de Verenigde Staten. In de tijd dat de satelliet in een omloopbaan is, verkent hij potentiële landingsplaatsen. De rover moet vervolgens neerkomen met een combinatie van parachutes en retroraketten. Die technieken gebruikte China al eerder bij zijn Shenzhou-capsules en de Chang'e-maanlander.

De satelliet heeft dertien instrumenten aan boord. Die gaan onderzoek doen naar onder andere de atmosfeer, het magnetisch veld en het klimaat van Mars. De rover kan zo'n negentig dagen rondrijden en heeft zes instrumenten die bodemonderzoek doen. Het gaat onder andere om een radarinstrument dat door het oppervlak heen kan kijken.