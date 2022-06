Afbeelding toont nieuwe Oculus Quest-headset

Er is een afbeelding online gezet van een Oculus Quest-headset met een iets ander ontwerp dan de bestaande versie. Het nieuwe model is wit en lijkt iets compacter te zijn. Wellicht ontbreekt de interpupillary distance-slider.

Op de render is een witte Oculus Quest te zien. Het nieuwe model lijkt iets minder diep te zijn en daardoor zou het ook lichter kunnen zijn. Eerder waren er al geruchten over een vernieuwde Quest die dunner en lichter is dan de huidige versie van de standalone-vr-headset.

Bij de huidige Oculus Quest zit aan de onderkant van de headset een slider om de interpupillary distance aan te passen. Die lijkt te ontbreken op het nieuwe model, al is het ook mogelijk dat hij is verplaatst naar de bovenkant, die niet te zien is. Oculus liet de ipd-slider eerder al weg bij de Rift S.

De camera's aan de bovenkant hebben een iets andere positie dan bij de huidige versie. Ze zijn meer naar onderen geplaatst en lijken iets meer naar de zijkant te kijken. Dat zou de bewegingsruimte voor tracking van handen en controllers kunnen vergroten.

De afbeelding is op Twitter gezet door WalkingCat, een gebruiker die vaker details over nog niet aangekondigde producten openbaart. Details over de hardware van de nieuwe Quest zijn er nog niet. Het huidige model is voorzien van een Snapdragon 835-soc en 72Hz-schermen. Volgens eerdere geruchten test Oculus 90Hz- en 120Hz-schermen voor een opvolger.