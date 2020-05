Bloomberg: Oculus werkt aan een lichtere en kleinere versie van Quest-vr-bril

Oculus werkt aan een verbeterde versie van de Quest-headset, die tien tot vijftien procent kleiner is. De in ontwikkeling zijnde vr-bril is mede daardoor lichter, wat bijdraagt aan het draagcomfort. Daarnaast werkt Oculus aan een vernieuwde controller voor de headset.

Dat schrijft Bloomberg op basis van de informatie van ingewijden. Volgens de bronnen werkt Facebook aan verschillende Quest-brillen, waarvan sommige modellen kleiner en lichter zijn, en een hogere verversingssnelheid hebben dan de huidige Quest-bril. Het huidige model weegt volgens de Pricewatch 470 gram; de verbeterde versie moet enkele tientallen grammen lichter zijn.

Bij een van de nieuwe modellen zou Facebook de stof aan de zijkanten willen vervangen door plastic, vergelijkbaar met de Oculus Rift S. Het bedrijf zou daarnaast overwegen om in de band meer elastische materialen te gebruiken in plaats van het rubber en klittenband dat de huidige Quest heeft. Volgens de bronnen behoudt de Quest de Oculus Link-kabel om de bril met de computer te kunnen verbinden.

De maximale verversingssnelheid zou bij de verbeterde versie kunnen stijgen naar 90Hz, 18Hz meer dan wat de Quest nu aankan. Sommige test-Quests zouden 120Hz-schermen hebben, al zou het bedrijf dit softwarematig willen beperken tot 90Hz om de accuduur te verlengen. Bij sommige modellen blijft volgens Bloomberg de idp-knop om de interpupillary distance aan te passen; bij andere testmodellen is deze knop weggevallen. Tot slot moet de vernieuwde controller comfortabeler zijn en een accuklep hebben die minder vaak losschiet.

Facebook zou nog niet hebben bepaald welk product het daadwerkelijk op de markt gaat brengen. Het is ook nog niet bekend of de nieuwe headset de huidige Quest gaat opvolgen of dat Oculus ze naast elkaar gaat verkopen. Facebook zou het nieuwe model eind dit jaar op de jaarlijkse Oculus Connect-conferentie willen presenteren. Waarschijnlijk start de verkoop van de nieuwe Quest in 2021.