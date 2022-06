Five Nights At Freddy's VR is snelst verkopende Oculus Quest-game tot nu toe

Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted is volgens de ontwikkelaar de snelst verkopende titel voor de Oculus Quest tot nu toe. De cijfers gelden zowel voor de eerste dag als voor de eerste week. Exacte aantallen zijn niet bekend.

Andrew Dayto, de ceo van Steel Wool Studios, zegt in een interview met UploadVR dat Five Nights at Freddy's VR het 'ontzettend goed doet' op de Oculus Quest. Verkoopcijfers maakt de studio niet bekend, maar de topman zegt wel dat er niet eerder een game was voor de Quest waarvan binnen de eerste dag en de eerste week zoveel exemplaren van werden verkocht.

Oculus Quest

Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted verscheen op 16 juli voor de Oculus Quest. Het is een dertig euro kostende bundel van minigames uit het Five Nights-horroruniversum. De game kwam vorig jaar al uit op Steam voor vr-headsets die met de pc verbonden zijn en voor de PlayStation VR-headset.

Hoe de verkoopcijfers van de game zijn voor de Oculus Quest in vergelijking met de andere vr-platforms zegt de studio niet. UploadVR merkt op dat meerdere vr-games een flinke groei in verkopen hadden nadat er een versie voor de Oculus Quest verscheen. De site noemt als voorbeelden Superhot en Red Matter, waarvan voor de Quest veel meer exemplaren werden verkocht dan voor de Rift.

De Oculus Quest is een standalone vr-headset, met ingebouwde hardware, waardoor er geen externe pc of console nodig is. De Quest is sinds april vorig jaar te koop. Volgens geruchten werkt Oculus aan een verbeterde versie, waarvan al renders verschenen. Het nieuwe model wordt mogelijk aangekondigd of uitgebracht op 15 september.