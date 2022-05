Oculus stopt met Oculus Go en focust op 6dof-headsets als Quest en Rift

Facebook-dochterbedrijf Oculus stopt met de verkoop van de Oculus Go-headset die twee jaar geleden werd uitgebracht. Er komt ook geen nieuwe versie. Het bedrijf gaat zich volledig richten op headsets als de Quest en Rift met tracking over zes assen.

Oculus blijft nog tot 2022 bugfixes en beveiligingsupdates uitbrengen voor de Oculus Go. Gebruikers kunnen de headset ook blijven gebruiken, maar er komen geen nieuwe features meer voor uit. Na 4 december 2020 accepteert Oculus ook geen nieuwe apps meer voor de headset. Ook bestaande apps kunnen dan niet meer geüpdatet worden.

De Oculus Go werd twee jaar geleden uitgebracht en was een van de eerste standalone-vr-brillen. De headset heeft hoofdtracking over drie assen, terwijl brillen als de Oculus Quest en Rift hoofdtracking over zes assen bieden, wat meer mogelijkheden geeft in software. Volgens Oculus laat het succes van de Quest en Rift zien dat die feature belangrijk is voor vr en daarom stopt de ondersteuning van de Go-headset, waarbij dit ontbreekt. Begin dit jaar stopte Oculus al met de ondersteuning van de Samsung Gear VR-headset.

Ook zegt Oculus dat het voor ontwikkelaars vanaf begin volgend jaar makkelijker wordt om apps voor de Quest uit te brengen. Er komt een manier om een app op Quest-headsets te draaien zonder dat die in de Oculus Store toegelaten moet worden, zonder gebruik te maken van sideloading. Hoe dat precies werkt is nog niet bekend, Oculus maakt daar later meer over bekend.