Gerucht: nieuwe Oculus Quest-headset verschijnt op 15 september

Een vernieuwde versie van de Oculus Quest-headset komt misschien op 15 september uit of wordt op die datum gepresenteerd. Dat claimt Twitter-gebruiker WalkingCat, die renders van de nieuwe Quest heeft gedeeld. Ook zijn er foto's van een prototype uitgelekt.

WalkingCat noemt in een tweet enkel de datum van 15 september bij een render van de Quest-headset, zonder verdere uitleg te geven. In andere tweets laat hij meer afbeeldingen van de headset zien. Op Reddit staan foto's van de witte Quest-headset; vermoedelijk gaat dat om een prototype.

Eerder kwam er één afbeelding van de nieuwe Oculus Quest naar buiten. Daarbij viel op dat er geen slider zichtbaar is voor het instellen van de interpupillary distance. Bij de nieuwe beelden is te zien dat er bij de lens aan de rechterkant wellicht een schuifje zit. Het is niet zeker of dit daadwerkelijk een ipd-slider is. Bij de Rift S liet Oculus die functie weg.

Naast de afbeeldingen zijn er geen nieuwe details over de nieuwe Oculus Quest verschenen. Het nieuwe model lijkt iets compacter te zijn en is misschien ook wat lichter. Volgens geruchten test Oculus versies met 90Hz- en 120Hz-panelen. De huidige Quest heeft 72Hz-schermen. Verder is het aannemelijk dat de Snapdragon 835-soc een upgrade krijgt.

Oculus kondigde de eerste Quest-headset in 2018 aan. De stand-alone-vr-bril is sinds april vorig jaar te koop in Nederland en België. De Oculus Quest is ook in combinatie met een pc te gebruiken, door hem met een usb-c-kabel of draadloze verbinding te koppelen.