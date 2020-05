Oculus Quest krijgt update waarmee tracken van handen mogelijk wordt

Oculus komt dinsdag met een update voor zijn Quest-vr-bril, waarmee de functie voor het tracken van handen uit de Experimental Features-sectie gaat. Het wordt dan een algemeen beschikbare functie en verschillende apps die hier gebruik van maken komen deze maand uit.

Op een pagina voor ontwikkelaars zegt Oculus dat het vanaf dinsdag update v17 beschikbaar maakt voor de Quest. Daarmee krijgt het tracken van de handen van de gebruiker een algemene release; de functie was sinds december al beschikbaar, maar dat was beperkt tot het centrale menu en enkele ingebouwde apps. De controllers van de Oculus Quest blijven nog wel de primaire manier van bediening; het tracken van de handen moet vooral gezien worden als een bonus.

Met de update wordt ook de previewstatus van de bijbehorende sdk opgeheven, zodat ontwikkelaars in staat zijn de functie in te bouwen in apps en game. Vanaf 28 mei zal Oculus inzendingen voor apps met hand-tracking gaan accepteren. Later deze maand zullen onder meer de apps Elixir, The Curious Tale of the Stolen Pets en Walts of the Wizard beschikbaar komen in de Oculus Store, inclusief een update voor de ondersteuning van het tracken van handen. Dat geldt ook voor twee geanimeerde vr-films, te weten Gloomy Eyes en The Line.

De Oculus Quest bestaat nu bijna een jaar en het bedrijf achter de vr-brillen zegt dat gebruikers inmiddels meer dan 100 miljoen dollar hebben gespendeerd aan content voor de Quest.