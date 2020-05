MediaTek kondigt Dimensity 820-soc met 5g-modem voor midrange smartphones aan

MediaTek heeft de Dimensity 820 aangekondigd, een soc voor midrange smartphones die wat hoger gepositioneerd zijn. De chipset moet de Dimensity 800 gaan opvolgen en bevat een cpu met hogere kloksnelheden en dezelfde ingebouwde 5g-modem.

Net als de Dimensity 800 bevat de 820 een geïntegreerd 5g-modem met ondersteuning voor frequenties lager dan 6GHz, al heeft ook de nieuwe chipset geen ondersteuning voor mmWave-frequenties. Dat laatste geldt overigens ook de Dimensity 1000 die voor high-end smartphones is bedoeld. De 820 heeft net als de 800 two carrier aggregation zodat een soepele overgang tussen 5g-netwerken mogelijk is. Ook is er ondersteuning voor dynamic spectrum sharing, zodat 4g en 5g dynamisch en op dezelfde frequentiebanden zijn te gebruiken.

De Dimensity 820 heeft vier Cortex-A76-cores op 2,6GHz, aangevuld met vier zuinige Coretex-A55-cores op 2GHz. Dat komt overeen met de cpu van de 800, al moet die het doen met vier Cortex-A76-cores op 2,0GHz. De gpu is een ARM Mali G57; die zit ook in de Dimensity 800, maar de 820 heeft een variant met vijf kernen in plaats van vier. De 820-serie ondersteunt full-hd+-resoluties op maximaal 120Hz, waar de 800 niet verder komt dan 90Hz.

Verder is er ondersteuning voor camerasensoren met een resolutie van maximaal 80 megapixel, waar de 800 enkel ondersteuning biedt voor sensoren met een 64-megapixelresolutie. Smartphonefabrikanten kunnen in totaal vier camera's integreren. Identiek aan de Dimensity 800 is de aanwezige ai processing unit met een rekenkracht van 2,4 tera-operations per seconde om de processor te ontlasten bij bepaalde taken, zoals objectherkenning.

De Dimensity 820 wordt net als de 1000- en 800- socs op 7nm gemaakt. Wanneer de eerste telefoons met de nieuwe chipset zullen verschijnen, is nog onduidelijk. Tot op heden is de begin dit jaar aangekondigde Dimensity 800 nog niet geïntegreerd in een voor consumenten beschikbare smartphone.