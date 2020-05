MediaTek kondigt Helio G85-soc aan

MediaTek heeft zijn Helio G85-soc gepresenteerd. Het gaat om een soc voor midrange-smartphones met een focus op gaming. De gpu in de soc heeft een kloksnelheid van 1GHz en dat is hoger dan in veel andere socs.

De gpu in kwestie is een ARM Mali G52, die in de line-up van ARM onder veel andere gpu's valt. De G80 heeft dezelfde gpu, maar dan op 950MHz. De soc heeft verder twee Cortex A75-kernen op 2GHz en zes A55-kernen op 1,8GHz. Daarmee valt hij tussen de eerder gepresenteerde G80 en G90.

De soc is bedoeld voor midrange-smartphones, zegt MediaTek. De soc kan camera's ondersteunen tot een maximale resolutie van 48 megapixels. Telefoons met de soc kunnen dualsim ondersteunen op 4g, maar er is geen ondersteuning voor 5g. Telefoons met een Helio G90-soc zijn onder meer de Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 en Realme 6.