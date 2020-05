Realme presenteert budgetsmartphones met MediaTek G70- en G80-soc in India

Realme heeft in India een nieuwe serie budgetmartphones gepresenteerd. In de Narzo-lijn verschijnen twee modellen. De Narzo 10A kost omgerekend 104 euro en heeft een MediaTek Helio G70-soc. Er is ook een Narzo 10 met G80-soc voor omgerekend 147 euro.

Realme mikt met zijn Narzo-smartphones op jeugdige kopers en stelt dat de toestellen geschikt zijn voor games zoals PUBG. Daarvoor gebruikt de fabrikant midrange-soc's van MediaTek, de Helio G80 en G70. Dat zijn octacores met een Mali-G52-gpu, maar in de G80 is die gpu hoger geklokt. De telefoons werden gepresenteerd via een livestream.

De smartphones hebben een 6,5"-lcd van 15,1x6,8cm met een oppervlakte van 108 vierkante centimeter, een verhouding van 20:9, een resolutie van 1600x720 pixels en een druppelvormige inkeping voor de frontcamera. Voor de opslag gebruikt realme goedkoop emmc-flashgeheugen. In de Narzo 10A zit 3GB lpddr4x-werkgeheugen en in de duurdere Narzo 10 zit 4GB lpddr4x.

Aan de achterkant van de Narzo 10 zitten vier camera's. De primaire sensor heeft een 48-megapixelresolutie en het toestel heeft verder een ultragroothoekcamera met 8-megapixelsensor, een 2-megapixelmacrocamera en een dieptesensor met 2-megapixelresolutie. De Narzo 10A heeft die laatste twee camera's ook, maar geen camera met ultragroothoeklens en een primaire camera met 12-megapixelsensor.

Beide telefoons hebben een 5000mAh-accu. De Narzo 10 kan met 18W snelladen en bij de 10A is dat beperkt tot 10W. De telefoons draaien op Android 10 met daaroverheen de realme UI-schil. Realme brengt de telefoons deze maand uit in India, voor 8499 en 11.999 roepies. Omgerekend is dat zo'n 104 en 147 euro.

Realme is onderdeel van het Chinese elektronicaconcern BBK, waar ook OnePlus, Oppo, Vivo en iQOO onder vallen. Of en wanneer realme de Narzo-telefoons naar Europa brengt, is nog niet bekend. Realme verkoopt een deel van zijn assortiment inmiddels in Europa. Zo bracht de fabrikant dit jaar de realme 6-serie uit met 90Hz-schermen met een prijs vanaf 230 euro.