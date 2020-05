Realme 6 Pro met Snapdragon 720G en 90Hz-scherm kost in Europa 350 euro

Realme brengt zijn realme 6 Pro halverwege mei uit in Europa. Het toestel heeft een 6,6"-lcd met een verversingssnelheid van 90Hz, een Snapdragon 720G-soc en vier camera's aan de achterkant. Ook de X50 Pro 5G en realme 5i komen naar Europa.

De realme 6 Pro werd begin maart aangekondigd in China en eind maart kwam al de reguliere realme 6 uit in Europa. De Pro-variant was tot op heden nog niet te koop via de Europese website. Daar is nu verandering in gekomen; realme biedt een variant met 8GB ram en 128GB flashopslag aan voor 350 euro. Het toestel is te bestellen en wordt vanaf halverwege mei geleverd.

In de telefoon zit een Snapdragon 720G-soc, dat is een octacore die wordt gemaakt op een 8nm-procedé. Het 6,6"-scherm is een lcd met een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. Het scherm is afgewerkt met een laag Corning Gorilla Glass 5. De realme 6 Pro kan snelladen met 30W. In het toestel zit een 4300mAh-accu. De smartphone draait Android 10 met daaroverheen de realme UI-schil.

Aan de achterkant zitten vier camera's. De primaire camera gebruikt de Samsung GW1-sensor van het relatief grote 1/1,72"-formaat, met een oppervlakte van zo'n veertig vierkante millimeter. De sensor heeft een 64-megapixelresolutie en een quadbayerfilter. Verder heeft het toestel een ultragroothoekcamera, een telecamera met 2x 'zoom' en een macrocamera.

Realme 6 Realme 6 Pro Scherm 6,5"-lcd, fhd+, 90Hz 6,6"-lcd, fhd+, 90Hz Soc MediaTek Helio G90T Snapdragon 720G Camera's 64Mp primair (Samsung GW1)

8Mp ultragroothoek

2Mp macro

2Mp dieptesensor 64Mp primair (Samsung GW1)

12Mp tele

8Mp ultragroothoek

2Mp macro Accu 4300mAh, 30W snelladen 4300mAh, 30W snelladen Ram en flashopslag 4+64GB

4+128GB

8+128GB 8+128GB Prijs 230 euro

270 euro

300 euro 350 euro

realme X50 Pro

Daarnaast komt de realme X50 Pro naar Europa. Dat toestel heeft een Snapdragon 865-soc met 5g-modem, en heeft een 6,4"-oledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. Het topmodel heeft net als de realme 6 Pro vier camera's aan de achterkant. De goedkoopste uitvoering met 8GB ram en 128GB flashopslag kost 600 euro. De duurste uitvoering met 12GB ram en 256GB flashgeheugen kost 750 euro.

Verder stelt realme zijn realme 5i-budgetsmartphone beschikbaar in Europa. Dat 160 euro kostende toestel heeft een Snapdragon 665-soc, vier camera's aan de achterkant en een 5000mAh-accu. De telefoon heeft 4GB ram en 64GB opslagruimte. Het scherm is een 6,5"-lcd met een resolutie van 1600x720 pixels.