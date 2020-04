Xiaomi kondigt Mi Note 10 Lite-telefoon met 5260mAh-accu aan

Xiaomi heeft de Mi Note 10 Lite-smartphone aangekondigd, een goedkopere versie van zijn camerasmartphone Mi Note 10. De Lite-versie heeft geen 108-megapixelcamera, maar beschikt wel over een accu met hoge capaciteit, namelijk 5260mAh.

De primaire camera is bij de Lite-versie een 64-megapixelsensor in de vorm van de Sony IMX686, blijkt op de site. Het gaat om een sensor met een oppervlakte van ongeveer 40 vierkante millimeter, tegenover 70 vierkante millimeter van de primaire 108-megapixelcamera van de vorig jaar verschenen Mi Note 10. Hij is wel groter dan de 48-megapixelcamera van 30 vierkante millimeter in veel andere midrangesmartphones.

Aan de achterkant zijn nog drie lenzen te vinden, namelijk voor een camera met ultragroothoeklens met 8-megapixelsensor, macrocamera met 2-megapixelsensor en een dieptesensor. De camera's met telelenzen van de duurdere Mi Note 10 ontbreken.

Het toestel heeft een oledscherm van 14,9x6,9cm met een oppervlakte van 103 vierkante centimeter en een resolutie van 2340x1080 pixels, goed voor een beeldverhouding van 19,5:9. De telefoon meet 15,8x7,4cm, is 9,7mm dik en weegt 204 gram, een gewicht dat door de 5260mAh-accu hoger is dan dat van veel andere telefoons van dit formaat. Opladen kan met 30W.

De soc is een Qualcomm Snapdragon 730G, dezelfde als bij de reguliere Mi Note 10. Het lpddr4x-werkgeheugen heeft een grootte van 6 of 8GB, de ufs 2.1-opslag is 64 of 128GB. Het toestel beschikt over een infraroodzender voor de bediening van elektronica en een 3,5mm-jack voor het aansluiten van headsets. De Mi Note 10 Lite komt binnenkort uit voor een prijs vanaf 349 euro. Xiaomi kondigde donderdagmiddag tijdens een online evenement ook de Redmi Note 9 en 9 Pro aan, die uitkomen voor 199 en 269 euro.