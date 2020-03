Xiaomi kondigt Redmi Note 9 Pro Max met 5020mAh-accu aan

Xiaomi heeft de Redmi Note 9 Pro en Pro Max aangekondigd in India. Het gaat om twee goedkopere modellen met een groot scherm en een 5020mAh-accu. De telefoons draaien op een Qualcomm Snapdragon 720G-soc.

De telefoons hebben beide een lcd van 15,4x7cm, een scherm van 2400x1080 pixels met een verhouding van 20:9 en een diagonaal van 6,67". In het scherm zit een gat met daarachter de frontcamera. Op de achterkant zijn de camera's te vinden. De op 8nm gemaakte Snapdragon 720G-soc wordt bijgestaan door, afhankelijk van de variant, 4, 6 of 8GB aan lpddr4x-geheugen en 64 of 128GB aan ufs-opslag. De telefoons zijn 165,7x76,7x8,8mm groot en wegen 209 gram.

De Pro en Pro Max verschillen in diverse opzichten. Zo heeft de Max een 64-megapixelcamera als primaire camera, terwijl de Pro het moet doen met een sensor met 48 megapixels. Ook heeft de frontcamera van de Max meer pixels: 32 megapixels in plaats van 16 megapixels. Daarnaast kan de Max sneller laden met 33W, terwijl de Pro laadt met 18W.

De telefoons komen per direct uit in India, maar over een release elders is nog niets bekendgemaakt. De goedkoopste versie komt beschikbaar voor omgerekend momenteel iets minder dan 160 euro. De Max-versie kost in de goedkoopste configuratie ongeveer 180 euro. Over een release in Europa is niets bekend.