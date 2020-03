Xiaomi-dochter Redmi brengt K30 Pro-smartphone uit in China

Redmi heeft in China de Redmi K30 Pro uitgebracht. Het toestel heeft een 6,67"-1080p-amoledscherm op 60Hz met ondersteuning voor hdr10+. Ook is er ondersteuning voor 5g dankzij het gebruik van de Qualcomm Snapdragon 865-soc en is de frontcamera een pop-upmodule.

De K30 Pro heeft minder gemeen met de gewone K30 dan het geval was bij bijvoorbeeld de K20 en K20 Pro. De K30 Pro heeft de camera's opgesteld in de vorm van een vierkantje terwijl ze bij de K30 op een lijn zitten. Ook heeft het scherm geen opening voor de frontcamera, omdat dat niet nodig is.

Daarnaast heeft de K30 een lcd, terwijl de Pro-versie een oledscherm heeft. Dat oledscherm is 15,4x7cm groot met een oppervlakte van 107 vierkante centimeter. Het gaat om een paneel met een resolutie van 2400x1080 pixels, een beeldverhouding van 20:9 en een diagonaal van 6,67".

De K30 Pro krijgt meerdere varianten: met 6GB ram en 128GB opslag, met 8GB ram en 128 of 256GB opslag en 12GB ram met 512GB opslag. De '6/128-variant' heeft lpddr4x-geheugen en ufs 3.0-opslag, maar alle overige modellen hebben het snellere lpddr5 en ufs 3.1. Daarnaast komt er nog een Zoom-variant die de telefotolens van de smartphone verruilt voor eentje met 3x 'zoom'. Video opnemen kan in 8k.

Verder heeft het toestel een 64-megapixelcamera, een groothoekcamera met 13, een macrocamera met 2 en een telefotocamera met 5 megapixels, die dus niet in de Zoom zit. De telefoon heeft een headphonejack en kan met 33 watt snelladen via de usb-c-poort. Het geheel heeft een ip53-certificering. Aan de binnenzijde zitten een 4700mAh-accu, een verbeterde, lineaire trilmotor en ondersteuning voor 802.11ax-wifi.

Mocht het toestel in Europa uitkomen, dan gaat het misschien de Mi 10T Pro heten; de K20 Pro werd vorig jaar omgedoopt tot de Mi 9T Pro. Dat staat nu echter nog niet vast. Wel is bekend dat het toestel ergens in de toekomst ook naar India komt.

Zoals gebruikelijk zal de telefoon draaien op Xiaomi's Miui-Android-schil, op basis van Android 10. De prijzen variëren van 3000 yuan, omgerekend 393 euro, voor de meest 'basic' K30 Pro tot 524 euro voor de Zoom-editie met 8GB geheugen en 256GB opslag.