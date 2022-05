Plaatjes en specs van Xiaomi Mi 10T-telefoons met 144Hz-lcd's komen online

Afbeeldingen en specificaties van de Xiaomi Mi 10T-telefoons zijn online gekomen. De Mi 10T gaat 500 euro kosten, voor de Mi 10T Pro wil Xiaomi 600 euro vragen, zo zegt WinFuture. De telefoons hebben 144Hz-lcd's.

De Mi 10T-telefoons hebben volgens WinFuture een 6,67"-lcd met een formaat van 15,5x7cm, bij een verhouding van 20:9 en een resolutie van 2400x1080 pixels. De lcd's hebben een verversingssnelheid van maximaal 144Hz, een waarde die tot nu toe alleen bij oledschermen te zien was.

De telefoons hebben een Qualcomm Snapdragon 865-soc met Adreno 650-gpu en 6GB of 8GB lpddr5-geheugen. De opslag is van het UFS 3.1-type en heeft een capaciteit van 128GB of 256GB. Het grootste verschil tussen de reguliere versie en de Pro-variant zit in de primaire camera. De Pro-versie heeft een 108-megapixelcamera, die van de reguliere versie is 64 megapixels.

Beide telefoons hebben een vingerafdrukscanner aan de zijkant zitten. Beide toestellen beschikken over een 5000mAh-accu die met 33W kan worden opgeladen. De reguliere versie kost volgens WinFuture 500 euro, de goedkoopste Pro-versie zou 600 euro kosten. Dat is fors meer dan de Mi 9T en Mi 9T Pro vorig jaar, die bij release 329 en 429 euro kostten.