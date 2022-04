Officiële render toont Xiaomi Mi 11 Lite-smartphone met plat 6,55"-scherm

Er is een render van de Xiaomi Mi 11 Lite verschenen. Het toestel zou een 6,55"-lcd krijgen, waarmee het toestel kleiner wordt dan de reguliere Mi 11, die een 6,81"-amoledscherm heeft. Volgens geruchten introduceert Xiaomi de Lite-variant in april.

Los van de kleinere behuizing, is het ontwerp van de Xiaomi Mi 11 Lite vergelijkbaar met dat van de reguliere Mi 11, blijkt uit een render van die bekende leaker Ishan Agarwal heeft gedeeld met 91mobiles. Het toestel wordt voorzien van een vierkant camera-eiland met afgeronde hoeken, drie camerasensoren en een flitser. De frontcamera zou in een gat in het scherm verwerkt zitten. De lcd is wel plat, terwijl het amoledscherm van de Xiaomi Mi 11 gebogen schermranden heeft.

Er gaan al langer geruchten rond over de Xiaomi Mi 11 Lite, hoewel de specificaties nog niet zijn bevestigd. 91mobiles schrijft dat Xiaomi mogelijk een 4G- en een 5G-variant uitbrengt. Het 4G-model zou een Snapdragon 732G-soc van Qualcomm krijgen, terwijl het 5G-toestel over een hoger gepositioneerde Snapdragon 765G zou beschikken.

Het lcd zou volgens geruchten verder een 'hoge verversingssnelheid' hebben en het toestel zou 6GB geheugen krijgen, naast 128GB aan opslag en een 4150mAh-accu met ondersteuning voor snelladen op 33W. Volgens 91mobiles komt het toestel beschikbaar in drie kleuren; Xiaomi zou met een zwarte en paarse variant komen, naast een perzikkleurig model. De Mi 11 Lite zou in april uitkomen in 'India en andere markten'. Het is niet bekend of en wanneer de telefoon beschikbaar komt in de Benelux. De Mi 11 is inmiddels uitgebracht in Nederland en kost 849 euro. Tweakers publiceerde in februari een review van de Xiaomi Mi 11.