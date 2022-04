Xiaomi introduceert Mi 11 Ultra met scherm aan achterkant en goedkopere Mi 11i

Xiaomi presenteert vier nieuwe toestellen in zijn Mi 11-serie. De Mi 11i is een iets goedkopere variant van de Mi 11 en de Mi 11 Ultra is een duurder topmodel, met onder andere nieuwe camera's. Ook komen er twee Mi 11 Lite-uitvoeringen.

De nieuwe Xiaomi Mi 11i en Mi 11 Ultra hebben net als de eerder uitgebrachte Xiaomi Mi 11 een Qualcomm Snapdragon 888-soc en een 120Hz-oledscherm. Het goedkopere Mi 11i-model heeft echter geen variabele refreshrate, een iets kleiner scherm en een lagere resolutie van 2400x1080 pixels. Het scherm van de Mi 11i is vlak, in tegenstelling tot het scherm de Mi 11 en de nieuwe Mi 11 Ultra, waarbij de randen zijn afgerond.

De drie Mi 11-toestellen verschillen verder als het gaat om de camera's. De goedkopere Mi 11i krijgt een kleinere 108-megapixelsensor dan de Mi 11 en ook ontbreekt optische beeldstabilisatie. In de Ultra-uitvoering zit een grotere 50-megapixelsensor; de Samsung GN2. Ook heeft de Mi 11 Ultra een grotere sensor voor de ultragroothoekcamera en een periscopische telelens met 5x optische 'zoom'. De drie camera's van de Mi 11 Ultra kunnen allemaal in 8k-resolutie filmen met 24fps.

Aan de achterkant van de Mi 11 Ultra zit naast de camera's een klein 1,1"-oledschermpje, met een resolutie van 126x294 pixels. Dit schermpje kan gebruikt worden als 'zoeker' voor de camera's, om met de camera's aan de achterkant selfies te maken. Ook toont het schermpje de tijd en notificaties.

De Xiaomi Mi 11 Ultra ondersteunt snelladen met 67W en kan dat ook draadloos doen. Het toestel heeft een accucapaciteit van 5000mAh. De goedkopere Mi 11i heeft een 4520mAh-accu en kan snelladen met 33W, maar ondersteunt geen draadloos laden.

Xiaomi geeft de Mi 11i en Mi 11 Ultra adviesprijzen van respectievelijk 649 en 1199 euro. Wanneer de toestellen uitkomen in Nederland en België, is nog niet bekend. De Mi 11 werd eerder in maart uitgebracht voor 849 euro.

Telefoon Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Ultra Soc Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Display 6,67"-oled

2400x1080px

120Hz

Vlak 6,81"-oled

3200x1440px, 20:9

30-120Hz (vrr)

Afgerond 6,81"-oled

3200x1440px, 20:9

30-120Hz (vrr)

Afgerond Scherm achterkant - - 1,1"-oled, 126x294px Frontcamera 20Mp 20Mp 20Mp Camera's achter 1. 108Mp, 1/1,52"

2. 8Mp, ultragroothoek

3. 5Mp, macro + tele 1. 108Mp, 1/1,33", ois

2. 13Mp, ultragroothoek

3. 5Mp, macro + tele 1. 50Mp, 1/1,12", ois

2. 48Mp, 1/2,0", ultragroothoek

3. 48Mp, 5x-telelens, 1/2,0" Geheugen en opslag 8GB Lpddr5 128/256GB UFS 3.1 8GB Lpddr5

128/256GB UFS 3.1 12GB Lpddr5

256GB UFS 3.1 Vingerafdrukscanner Zijkant Achter scherm Achter scherm Accu en opladen 4520mAh, 33W laden 4600mAh, 55W laden, 50W draadloos laden, 10W omgekeerd draadloos laden 5000mAh, 67W laden, 67W draadloos laden, 10W omgekeerd draadloos laden Behuizing Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Afmetingen 163,7x76,4x7,8mm 164,3x74,6x8,1 164,3x74,6x8,4mm Gewicht 196 gram 196 gram 234 gram Besturingssysteem MIUI 12, Android 11 MIUI 12, Android 11 MIUI 12, Android 11 Release en prijs Nnb, 649 euro Maart 2021, 849 euro Nnb, 1199 euro

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi kondigt ook twee uitvoeringen van de Mi 11 Lite aan, met en zonder 5G. Beide toestellen krijgen een vlak 6,55"-oledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels en een refreshrate van 90Hz. De telefoons hebben drie camera's aan de achterkant, waaronder een 'telemacro'-camera, net als de duurdere modellen.

In de 5G-versie zit Qualcomms Snapdragon 780G-soc en de 4G-variant gebruikt de Snapdragon 732G. Xiaomi maakt varianten met 6GB of 8GB aan Lpddr4x-geheugen en combineert dat met 128GB UFS 2.2-flashopslag. De telefoons hebben een vingerafdrukscanner aan de zijkant van de behuizing en wegen iets minder dan 160 gram. Het 5G-model heeft Gorilla Glass 6 aan de voor en achterkant, bij de 4G-versie is dat Gorilla Glass 5.

In de telefoons zit een 4520mAh-accu en er is ondersteuning voor 33W snelladen. De Mi 11 Lite-modellen draaien op MIUI 12, gebaseerd op Android 10. Het 5G-model krijgt een adviesprijs van 369 euro en de 4G-versie kost 299 euro. Wanneer de toestellen verschijnen in de Benelux, is nog niet bekend.