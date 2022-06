Xiaomi leverde 49,4 miljoen smartphones in Q1 en haalt Apple in Europa in

Xiaomi heeft in het eerste kwartaal van 2021 wereldwijd 49,4 miljoen smartphones geleverd. In Europa heeft het Chinese bedrijf Apple ingehaald en daarmee is het geklommen naar de tweede plek op de smartphonemarkt.

Xiaomi verkocht in het eerste kwartaal veel meer smartphones dan een jaar geleden in dezelfde periode. Het gaat om een stijging van 69,1 procent, meldt het bedrijf in zijn kwartaalcijfers. De meeste van de 49,4 miljoen geleverde smartphones zijn modellen onder de 300 euro. Het ging in totaal om 4 miljoen exemplaren met een verkoopprijs daarboven.

Wereldwijd staat Xiaomi volgens analisten van Canalys met 14 procent op de derde plek wat marktaandeel smartphones betreft, maar volgens datzelfde analistenbureau is Xiaomi in het afgelopen kwartaal naar de tweede plek gestegen in Europa. Xiaomi heeft 23 procent marktaandeel, tegenover 19 procent voor Apple en 35 procent voor Samsung. In Oost-Europa en Rusland staat Xiaomi inmiddels op de eerste plaats.

Xiaomi verkoopt veel meer producten, maar haalt zijn omzet grotendeels uit smartphones. De kwartaalomzet bedroeg 76,9 miljard Chinese yuan, waarvan 51,5 miljard yuan afkomstig is uit de leveringen van smartphones. Iot- en lifestyleproducten waren goed voor 18,2 miljard yuan aan omzet. De tv's van Xiaomi behoren tot dit segment.