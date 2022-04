Xiaomi kondigt vouwbare Mix Fold aan met camera met vloeibare lens

Xiaomi heeft de Mix Fold aangekondigd, zijn eerste vouwbare Android-smartphone. Het is bovendien de eerste smartphone met een vloeibare lens, die vergroting van 3x tot 30x mogelijk maakt ten opzichte van de primaire camera.

Het scherm aan de binnenkant van de Mi Mix Fold is een 8"-oledpaneel met een resolutie van 2460x1860 pixels een beeldverhouding van 4:3 en een formaat van 16,2x12,3cm, goed voor een oppervlakte van bijna 200 vierkante centimeter. Gebruikers kunnen op het grote scherm multitasken met zwevende vensters, zoals dat op een desktop ook kan.

Aan de buitenkant zit een relatief klein 90Hz-oledscherm van 6,52", met een formaat van 15,7x5,2cm. Reguliere smartphoneschermen zijn rond 7cm breed. Het gaat om een 27:9-verhouding en ook dat is ongebruikelijk. De meeste reguliere smartphones zitten rond 20:9, de Samsung Galaxy Z Fold2 heeft een 25:9-scherm aan de buitenkant.

De primaire camera gebruikt een Samsung HM2-sensor, een 108-megapixelsensor met een oppervlakte van 52 vierkante millimeter. Daarnaast zit nog een 13-megapixelcamera met sensor van 16 vierkante millimeter en een ultragroothoeklens met een beeldhoek van 123 graden.

De camera met telelens is degene met een vloeibare lens. Die heeft een 8-megapixelsensor die op 3cm afstand kan scherpstellen voor macrofoto's en objecten 3 tot 30x dichterbij kan halen ten opzichte van de primaire camera. Dat gebeurt door met vloeistof in de lens de vorm te wijzigen, zoals het menselijk oog dat ook doet. Meer details over de camera geeft Xiaomi niet. De camera's krijgen hulp van Xiaomi's eigen Surge C1-chip voor beeldverwerking.

De Mi Mix Fold draait op een Qualcomm Snapdragon 888 en krijgt 12GB of 16GB Lpddr5-geheugen mee en 256GB of 512GB aan UFS 3.1-opslag. De accu heeft een capaciteit van 5020mAh en kan geladen worden met 67W. Xiaomi brengt de telefoon vooralsnog alleen uit in China. De goedkoopste versie kost daar 9999 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 1300 euro.