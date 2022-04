Microsoft test gratis multiplayer voor free-to-playgames bij Xbox Insiders

Microsoft is begonnen met aanbieden van gratis multiplayer voor free-to-playgames en andere online functies aan Xbox Insiders in het bètaprogramma. Andere Xbox-gamers hebben daar nu nog een Live Gold-abonnement voor nodig, maar die gaat verdwijnen.

Het Xbox Insiders-account meldt op Twitter dat multiplayer voor free-to-playgames, looking for groups en partychats per direct gratis zijn voor Xbox Insiders. Dit was vorige week al het geval voor iedereen die toegang heeft tot de alfaring. De snelle komst naar het bètaprogramma duidt mogelijk op een vlotte release voor alle gebruikers.

Microsoft maakte begin dit jaar bekend dat het voor alle Xbox-gamers mogelijk zal worden om de multiplayermodus van gratis games te spelen zonder te moeten betalen voor een Xbox Live Gold-abonnement. Microsoft kondigde dat aan bij het terugdraaien van een prijsverhoging van Live Gold.

Op dit moment geldt dit dus alleen nog voor Xbox-bezitters in het Xbox Insider-programma. Wanneer alle spelers de mogelijkheid krijgen om zonder abonnement gratis multiplayergames te spelen, is nog niet duidelijk.

De verandering is relevant voor spelers van games als Warzone, Fortnite en Apex Legends. Op PlayStation-consoles en de Nintendo Switch is het al mogelijk om zonder abonnement dergelijke games online te spelen.