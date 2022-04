Huawei: we hadden niet zomaar toegang tot klantdata Telfort

Huawei ontkent dat medewerkers zomaar toegang hadden tot klantdata van KPN-dochterbedrijf Telfort. Volgens het bedrijf moet Telfort toestemming hebben gegeven om bij de klantdata te kunnen, bijvoorbeeld om back-ups te kunnen maken.

De claim dat de toegang dus ongeautoriseerd gebeurde, klopt niet, zo claimt Huawei. "In de industrie is het gebruikelijk dat wanneer ICT-bedrijven een dergelijk systeem beheren namens de telecomaanbieders, toegang tot klantdata alleen kan worden verkregen na autorisatie van de telecomaanbieder. Zo moeten er bijvoorbeeld back-ups van bestanden gemaakt worden om onderhoud te kunnen plegen en het systeem tegelijkertijd in de lucht te houden."

Huawei zegt bovendien dat KPN en Telfort verantwoordelijk waren voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. "De verwerking van persoonsgegevens en andere relevante data is vastgelegd in zogenoemde dataverwerkingsovereenkomsten. Het monitoren van gemaakte afspraken rondom dataverwerking blijft primair een verantwoordelijkheid van de telecomaanbieders."

Maandag kwam naar buiten dat Huawei tot 2011 bij gegevens van Telfort-klanten kon: er was geen logging, waardoor niet te achterhalen is of medewerkers zich toegang hebben verschaft. De constatering kwam uit een intern rapport van KPN tien jaar geleden. Het is onbekend of er diefstal van data heeft plaatsgevonden, maar in het rapport staat dat daar geen aanwijzingen voor zijn. Huawei maakte de klantsoftware voor Telfort.